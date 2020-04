Jest ważne porozumienie. Wisła Kraków coraz bliżej zmiany właściciela!

W komunikacie, jaki został wydany, czytamy: Podpisane umowy regulują prawo do korzystania przez spółkę akcyjną ze znaków towarowych klubu Wisła Kraków będących do tej pory w wyłącznym posiadaniu stowarzyszenia.

31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków SA pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Jednocześnie strony podpisały porozumienie regulujące wieloletnią współpracę marketingową obydwu podmiotów składających się na klub Wisła Kraków.

Porozumienie obejmuje znaki słowne "Wisła Kraków" i "TS Wisła" oraz znak słowno-graficzny "TS Wisła 1906" (historyczny herb klubu). Wszystkie one będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych.