"Jest OK" - zapewnia Karolina Szczurowska. Nowy singiel i teledysk krakowskiej piosenkarki

Znana z "The Voice Kids" i "The Voice Of Poland" wokalistka powraca z nostalgicznym numerem o przemijaniu - "Jest OK". Utwór ten jest drugim numerem po singlu "Kwiatki", który znajdzie się na nadchodzącej EP-ce z samymi singlami piosenkarki. Premierze "Jest OK" towarzyszy czarno-biały teledysk z układem tanecznym, który dopełnia przesłanie singla.

"Singiel "Jest OK" jest utworem melancholijnym, który pozwoli słuchaczowi na chwilę odpoczynku i zastanowienie się co jest najważniejsze w życiu. Wiele osób dąży zaślepiona do swoich celów, nie zważając na szybko przemijające chwile oraz na ludzi, którzy odchodzą" - pisze wydawca.