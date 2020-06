Jeśli nie Jacek Majchrowski, to kto prezydentem? Mocny PiS i Gibała, słaba PO. Komentarze po sondażu

Zadowolony z wyniku jest też Łukasz Gibała, który zwłaszcza w wariancie bez Jacka Majchrowskiego wypada dobrze, bo wchodzi do II tury.

- Ja się cieszę, bo w obu tych sondażach mam znacznie lepszy wynik niż w czasie wyborów w roku 2018. Więc to poparcie ewidentnie urosło. Jak rozumiem, coraz więcej krakowian docenia to, co robię ja, ale też moi współpracownicy, inni członkowie klubu "Kraków dla Mieszkańców", członkowie naszego stowarzyszenia, think tanku. To jest bardzo budujące. Natomiast z drugiej strony podchodzę do tych sondaży z dużym dystansem, bo do wyborów pozostało jeszcze dużo czasu i przez ten czas wiele się może się zmienić – zastrzega Gibała. Zapewnia, że na pewno będzie ciężko pracował, żeby pozyskiwać zaufanie kolejnych krakowian, ale – jak ocenia – przewidywanie dzisiaj, jak się potoczą wybory za trzy lata, jest rzeczą praktycznie niemożliwą.