Jesienne targi pracy AGH odbędą się wirtualnie. Udział weźmie w nich nawet 60 firm

„Jak zbudować profesjonalny profil w social mediach i otrzymywać interesujące oferty?”, „Ilu inżynierów potrzeba, żeby zaprojektować silnik lotniczy?”, „Dlaczego brakuje nowych samochodów?” - to tylko niektóre z kilkudziesięciu spotkań, w których mogą wziąć udział studenci oraz absolwenci AGH oraz pozostałych krakowskich uczelni podczas jesiennych targów pracy zorganizowanych na uczelni.

W trakcie wydarzenia uczestnicy Wirtualnych Targów Pracy będą mogli zapoznać się z ofertą i specyfiką pracy w ponad 60 różnych firmach reprezentujących branże inżynierskie, ekonomiczne, czy te związane z pracą w sektorze publicznym. Wśród pracodawców są w tym roku m.in. Allegro, Nokia, Górażdże Heidelberg Cement Group, Lhoist Zakłady Wapiennicze, Celsa Huta Ostrowiec, LG Energy Solutions czy Strabag.

Jesienne spotkania z pracodawcami odbędą się potrwają od 16 do 18 listopada w godz. 10-16. Aby wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu, należy się zarejestrować poprzez formularz dostępny pod linkiem: targi.agh.edu.pl/rejestracja/. To zapewni dostęp do platformy, dzięki której uczestnicy będą mogli m.in. uczestniczyć w prezentacjach i warsztatach oraz kontaktować się z wystawcami.