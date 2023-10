Jesienne Targi Domów i Mieszkań w hali Expo Kraków rozpoczęte! Ceny mieszkań poszły w górę o kilkanaście procent

- Jeszcze przed jego startem do biur sprzedaży ruszyli ci, którzy nie spełniają jego kryteriów, ale nosili się z zamiarem zakupu mieszkania – w obawie przed wzrostem cen. (Mieli rację: w ciągu ostatnich 6 miesięcy ceny w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu wzrosły o kilkanaście procent, w Warszawie i Poznaniu – o odpowiednio 9 proc. i 8 proc.) Zaraz za nimi w biurach pojawili się ci, którzy odkładali decyzję z zakupem do momentu uruchomienia programu BK2 proc., a także ci, którzy kupować mieszkania teraz nie zamierzali, ale w tak sprzyjających okolicznościach postanowili wykorzystać okazję - informują eksperci.

Analitycy portalu Otodom wyliczają, że gdyby tempo sprzedaży się utrzymało, a firmy deweloperskie nie wprowadzały nowych lokali na rynek, wszystkie mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie zniknęłyby z oferty w zaledwie 4 miesiące. Ten wzmożony ruch – to oczywiście w ogromnej mierze efekt wprowadzenia w życie rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Do końca sierpnia deweloperzy na siedmiu największych polskich rynkach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice) sprzedali niemal tyle samo lokali, ile w całym 2022 roku! Tymczasem nowych mieszkań w ofercie przybywa trzy razy wolniej, bo deweloperzy wprowadzają do sprzedaży o ponad 30 proc. mieszkań mniej niż finalizują transakcji.

Warto zatem szybko zapoznać się z ofertą deweloperów, szczególnie lokali teraz wprowadzanych do sprzedaży. Popytać o programy rabatowe, które nadal oferują sprzedawcy. Sprawdzić zmienione możliwości finansowania zakupu u doradców kredytowych. No i zarezerwować wybrany lokal, uprzedzając konkurentów. Wszystko to można zrobić na żywo, dopytując deweloperów o szczegóły i indywidualne warunki, na jesiennych Targach Mieszkań i Domów.