Jesień w Energylandii – czeka na Was Miasteczko Halloween i wiele więcej!

Polska Złota Jesień w Energylandii

Energylandia nie zwalnia tempa – tym razem motywem przewodnim będzie nadchodzącą jesień. Cały Park zmieni się w miejsce niezwykle klimatyczne i bajeczne za sprawą dyń. A konkretnie... 70 ton dyń. Najmłodsi będą zachwyceni dekoracjami, które pojawią się na miejscu.

Złota Polska Jesień to jednak nie tylko dekoracje czy wspaniały klimat, lecz również liczne atrakcje, na które możemy liczyć tylko w tym okresie. Składać się na nie będzie całe mnóstwo pokazów i widowisk, dodatkowo uliczkami Parku będą przemykać postacie, których nie można tutaj spotkać w żadnej innej porze roku. O całość będą dbali liczni animatorzy, którzy postarają się, by dla wszystkich odwiedzających jesień tego roku okazała się niezapomnianym doświadczeniem. Pokazy, widowiska, dekoracje i inne specjalne, jesienne atrakcje, będą dostępna w Energylandii od 23 września do 13 października.

Czas na Halloween!

Park warto odwiedzić również w dniach od 16 do 27 października. W tym czasie bowiem Energylandią zawładną duchy, a cały park będzie stylizowany na Miasteczko Halloween! Oczywiście w tym okresie będziemy mogli liczyć na wspaniałą scenografię i dekoracje, które urzekną nie tylko najmłodszych gości. Klimat Halloween będzie można odczuć w każdym zakamarku Parku. Nie zabraknie też wielu emocji, z grozą na czele – w końcu będzie to czas duchów, czarownic oraz ich ponurych kotów!

I w tym przypadku Park zdecydował się na znacznie więcej, niż same dekoracje – z okazji Halloween w Energylandii będziemy mogli liczyć na tematyczne zabawy, liczne konkursy z nagrodami oraz na znakomitą pracę animatorów, którzy będą dbać o znakomitą zabawę wszystkich gości Park.

Nie wolno zapomnieć też o nowościach jakie w tym roku powstały w Parku. W tym roku mało miejsce otwarcie kolejnej strefy Parku – Smoczego Grodu. Na odważnych czeka tam m.in. Zadra – największy wooden roller coaster na całym świecie! Zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty na stronie internetowej,

Energylandia w końcu nie bez powodu jest numerem jeden w Polsce!