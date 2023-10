Jesień to wymarzona pora roku na zwiedzanie tatrzańskich szlaków. Zobacz, gdzie warto się wybrać

Jesienne słoneczne dni przyciągają w Tatry rzesze wędrowców. W weekendy drogę do Morskiego Oka, Dolinę Kościeliską czy Chochołowską przemierzają setki turystów spragnionych górskich widoków. Jesień to idealna pora na odpoczynek na Podhalu. Niestety, nie wszystkie letnie atrakcje są dostępne po zakończeniu sezonu. Sprawdziliśmy dla was jak to wygląda.

Piękna złota jesień to jest zdecydowanie najlepszy czas na podziwianie tatrzańskich krajobrazów. Turyści mogą w tym okresie trafić na naprawdę ciepłą i słoneczną aurę, jak również na zimno i śnieg. Wybierając się teraz pod Tatry warto sprawdzić czy atrakcje na jakie liczymy będą nadal czynne. Jedną z największych atrakcji - w słoneczne dni - jest kolejna linowa na Kasprowy Wierch. To nie lada atrakcja, bowiem w zaledwie 20 minut możemy znaleźć się wśród tatrzańskich szczytów, które są na wyciągnięcie ręki. Tu na wysokość 1987 m n.p.m. znajduje się bar, restauracja i kiosk, a także Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne. Kolejka serwisowana jest dwa razy do roku, na wiosnę i jesień. Przeglądy trwają ok. tygodnia i odbywają m.in. w kwietniu i listopadzie. Warto więc przed wyjazdem upewnić się na stronie Polskich Kolei Linowych czy w czasie naszego pobytu kolej działa.

Jeśli działa, możemy liczyć na niższe ceny niż w sezonie letnim. Bilet w obie strony jesienią kosztuje 99 zł zamiast 129 zł - dla osoby dorosłej, natomiast za ulgowy - 79 zł, zamiast 109 zł. W tej opcji możemy spędzić na górze godzinę i 20 min. Wystarczy, by nacieszyć oko cudnymi jesiennymi widokami. Wielu turystów korzysta jedynie z wyjazdu na Kasprowy Wierch - by następnie kontynuować wędrówkę po tatrzańskich szlakach. Tu też można liczyć na tańszy bilet za jazdę w górę. Za normalny bilet zapłacimy 79 zł - 109 zł. Natomiast za ulgowy - 69 zł, a nie 89 zł. Najczęściej wybieranym miejscem przez turystów podczas pobytu pod Tatrami jest Morskie Oko. To górskie jezioro cieszy się popularnością wśród turystów o każdej porze roku. Warto pamiętać, że wybierając się na wędrówkę własnym transportem należy wykupić na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego bilet parkingowy. Tu też są dwie opcje - w tygodniu zapłacimy 45 zł, natomiast za bilet weekendowy - 55 zł za dobę. Bilet powinniśmy kupić przez internet. Choć jesienią jest zdecydowanie mniejszy ruch, w pogodny weekendy parking nad Morskim Okiem może się szybko zapełnić. Dlatego warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce.

Kolejnym bardzo popularnym miejscem jest dolina Chochołowska. To największą i najdłuższą doliną w polskich Tatrach. Trasa do Doliny Chochołowskiej z parkingu przy Siwej Polanie i z powrotem to niemal 15 km. To miejsce, gdzie chętnie spacerują osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi oraz właściciele psów. To jedyne takie miejsce w Tatrach, gdzie można na szlak wprowadzić czworonoga. W sezonie letnim kursuje tu kolejka retro. Jest to traktor, stylizowany na ciuchcię z dopiętymi wagonikami. Może pomieścić 50 osób. To atrakcja chętnie wybierana przez najmłodszych. Teraz jednak - planując wypad do Chochołowskiej - trzeba zaplanować wyprawę pieszo. Kolejka bowiem kursuje do końca września. Wielu turystów wypoczywających jesienią w Zakopanem nie planuje górskich wędrówek, a raczej spacery po mieście. Tutaj zazwyczaj wybierają za cel wędrówek Gubałówkę, skąd można podziwiać przepiękną panoramę Tatr. Na górę można wejść szlakiem turystycznym lub wjechać kolejką szynową. Koszt biletu góra-dół to 26 zł, za ulgowy zapłacimy 21 zł.

Na mapie atrakcji samego Zakopanego wysokie miejsce zajmuje Wielka Krokiew. Tu na wysokości 1050 m n.p.m znajduje się skocznia narciarska. Jest najstarszą i największą skocznią narciarską w Polsce. To tu co roku najlepsi skoczkowie rywalizują w zawodach o Puchar Świata. Tu można poczuć emocje jakie towarzyszą zawodnikom na szczycie Wielkiej Krokwi. Cena biletu wstępu to 15 zł. Zwiedzanie skoczni jest możliwe tylko pieszo. Wyciąg narciarski nie działa. Na mapie jesiennych atrakcji nie powinno zabraknąć Jaskini Mroźnej - niedawno otwartej po 3-letnim remoncie. Grota jest niewielka, za to ma najbogatszą szatę naciekową wśród jaskiń tatrzańskich. Można w niej zobaczyć takie formacje skalne m.in. stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe, draperie, mleko wapienne. Do tej pory miała sztuczne oświetlenie, które po modernizacji zostało usunięte. Przygotowując się do zwiedzania warto zabrać ze sobą latarkę.

Wejście do jaskini znajduje się w Dolinie Kościeliskiej i jest płatne. Wstęp kosztuje 9 zł, natomiast dzieci do 7 lat wchodzą za darmo. Bilety można kupić przy wejściu na szlak w Kirach, przez internet, a także przy wejściu do jaskini (tylko gotówką). Wybierając się do jaskini warto zabrać ze sobą cieplejsze ubranie. W Mroźnej utrzymuje się stała temperatura ok. 10 stopni Celsjusza.

