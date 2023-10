Jesień to idealny czas na wypoczynek, który nie zrujnuje twojego budżetu. Gdzie i kiedy pojechać na tani urlop poza sezonem?

Tanie kierunki podróży na jesienne wakacje

Portugalia – z jej przepięknym Lizbońskim Wybrzeżem i urzekającymi plażami w Algarve, jest doskonałym miejscem na jesienny wypoczynek. Wrzesień i październik oferują tutaj jeszcze wiele słońca i ciepła, przy zachowaniu atrakcyjnych cen. To doskonały moment na zwiedzanie portugalskich miast i odpoczynek w promieniach słońca, bez przepłacania. Madera, znana jako „kraina wiecznej wiosny”, jest także doskonałym kierunkiem na wakacje jesienią.

Kiedy większość osób wraca z letnich wakacji, a sezon turystyczny powoli wygasza swoją ekscytującą działalność, październik i listopad stają się tajemniczo spokojnymi miesiącami na mapie wakacyjnych podróży. To właśnie teraz, gdy tłumy turystów rozpuszczają się w wakacyjnych wspomnieniach, możesz znaleźć znakomite okazje na tanie wakacje poza sezonem. Gdzie warto udać się na urlop jesienią i dlaczego?

Turcja – znana z luksusowych kurortów na Riwerze Tureckiej i w Turcji Egejskiej, oferuje wciąż przyjemne temperatury i nagrzane morze we wrześniu i październiku. Wysoka jakość hoteli All-Inclusive i obiektów z aquaparkami sprawia, że Turcja to doskonałe miejsce na rodzinne wakacje. Oprócz plażowania warto zwiedzić słynne atrakcje, takie jak Kapadocja, Stambuł czy Pamukkale.

Malta to niepozorna wyspa, kryje w sobie skarby starsze niż egipskie piramidy. Jesienią, ceny są bardziej przyjazne, a temperatura nadal pozwala cieszyć się słonecznymi dni. Warto odwiedzić stolicę — Vallettę, odkryć Błękitną Grotę, podziwiać klify Dingli, zafundować sobie rejs na Gozo i skosztować wykwintnej kuchni pełnej owoców morza.

Egipt – to miejsce, gdzie jesień to nadal bardzo ciepła pora roku, ale unikasz 40-stopniowych upałów. To idealny czas na wizytę w popularnych kurortach, takich jak Hurghada, Sharm el Sheikh czy Marsa Alam. Poza plażowaniem, warto wybrać się na wycieczki fakultatywne i spróbować nurkowania.