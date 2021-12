Jeść w wielkim mieście - Kraków. Kto nam dowiezie posiłki lub produkty spożywcze w 10 minut. Glovo, Pyszne, Frisco, Uber, Bolt, InPost...

Pracujesz w zdalnie? Nie masz czasu na wyjście do restauracji, ani robienie zakupów w stacjonarnym sklepie? Boisz się zarazy – i tysięcy ostentacyjnie bezmaseczkowych rodaków w sklepach i lokalach gastronomicznych? Żaden problem! Zamknięci przez lockdowny właściciele krakowskich restauracji, kawiarni i barów od pierwszych dni pandemii zaczęli się przestawiać na sprzedaż posiłków na wynos oraz dowóz do domów. Również sklepy stacjonarne, najpierw te należące do sieci handlowych, a potem również lokalne, widząc spadek liczby klientów, zaczęły rozwijać handel przez internet. W sukurs przyszły im szybko firmy zajmujące się dowozem, jak Uber, Bolt czy FreeNow oraz korporacje taksówkowe – przychody z dowozu żywności (i innych towarów) rekompensują im okresowe (a głębokie) spadki przychodów z przewozu osób, zwłaszcza w okresie lockdownów. Wreszcie pojawiły się firmy, jak Glovo, dla których dowożenie żywności do domów, firm i innych miejsc stało się podstawą działalności.

Obiad, kolacja lub produkty do ich przyrządzenia – w mniej niż kwadrans pod twoimi drzwiami

W efekcie, w bardzo krótkim czasie, rozwinął się w polskich metropoliach całkiem nowy biznes, związany z dowozem zarówno gotowych posiłków, jak i produktów żywnościowych. Rynek rośnie bardzo szybko i docelowo może być wart grube miliardy, więc konkurencja się zaostrza, przy czym równie ważna, jak poziom cen, jest szybkość dostawy. Widać to doskonale na rynku warszawskim – o tyle ważnym, że trendy obserwowane tutaj dziś, pojawiają się z lekkim poślizgiem w pozostałych polskich metropoliach. W 2021 roku usługi związane z dowozem żywności rozwinęły w polskiej stolicy m.in. Bolt, Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl, Jokr, Wolt i Lisek. Latem do boju ruszyła zupełnie nowa dywizja paczkomatowego giganta z Krakowa - InPost Fresh, współpracująca pilotażowo z Makro. Potem poprzeczkę podniósł wszystkim Swyft – gwarantując klientom dowóz towarów w… 15 minut. Za darmo, przy zakupach za minimum 30 złotych.

Przed pandemią standardem było zamawianie dowozu zakupów spożywczych na drugi, trzeci dzień; w przypadku restauracji – za parę godzin; w przypadku pizzy i innych fastfoodów – do godziny. W pandemii klienci zaczęli głosować portfelami za tymi firmami, które potrafiły skrócić czas dostawy do minimum – co w zakorkowanych polskich metropoliach jest wyzwaniem. By spełnić to oczekiwanie i nie odpaść z konkurencji, czołowi gracze zaczęli na potęgę tworzyć własne mini-magazyny na największych osiedlach („dark stores” – „ciemne sklepy”, do których nie mają dostępu zwykli klienci, a jedynie kurierzy zajmujący się dowozem) lub/i rozwijać współpracę z istniejącymi sklepami stacjonarnymi - zarówno z ogólnopolskimi sieciami, jak i lokalnymi.