Jerzy Kowalik: Ronaldo pokazał klasę, a Richarlison strzelił bramkę, która mogła by być ozdobą każdego meczu

W najciekawiej zapowiadających się czwartkowych meczach pierwszej kolejki mundialu w Katarze Portugalia pokonała Ghanę 3:2, a Brazylia wygrała z Serbią 2:0. W tym pierwszym spotkaniu aż do 65 minuty było jednak 0:0.

Portugalczycy się trochę męczyli. Ich trener przy stanie 3:1 pewnie myślał, że wynik jest już ustalony i dokonał trzech zmian, aby dać odpocząć niektórym zawodnikom, ale mogło się to dla nich skończyć źle. Gra się bowiem do końca. Nagle zrobiło się 3:2. I o mały włos Ghana mogła sprawić niespodziankę, doprowadzić do remisu 3:3, gdyby w końcówce meczu jej zawodnik się nie pośliznął. Wtedy Portugalczycy mieliby duży problem.

Przy stanie 0:0 Cristiano Ronaldo zdobył gola z rzutu karnego, stając się pierwszym piłkarzem w historii mistrzostw świata, który pokonywał bramkarzy aż na pięciu mundialowych turniejach. Niesamowity wyczyn…