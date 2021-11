Jerzmanowice-Przeginia. Klimat pięknego miejsca i unikatowa atrakcja. Wygrali turystyczne skarby [ZDJĘCIA]

W kategorii "Miejsce z klimatem" jako turystyczna gmina - Jerzmanowice-Przeginia została okrzyknięta najlepszą. Ze swoimi ścieżkami turystycznymi, ostańcami, jaskiniami i tym błogim widokiem. A do tego w kategorii "Unikatowa atrakcja turystyczna" zwyciężyła Żywa Szopka w gminie Jerzmanowice-Przeginia. To dzieło wójta, który już dwa lata sprowadzał w grudniu ciekawe zwierzęta. Furorę robiły przechadzające się po centrum wioski wielbłądy, muflony (dzikie korsykańskie owce), kozy, owce, normandzka krowa jersey, kucyki, ozdobne kury i gołębie.

Nasza gmina jest najpiękniejsza - mówi wójt Tomasz Gwizdała.

Odbierając nagrodę opowiadał, jak uroczo położona jest jego gmina między Ojcowskim Parkiem Narodowym i Doliną Będkowską. Wśród ostańców, jaskiń szlaków turystycznych. To on przed trzema laty wymyślił hasło "Jak tu Pięknie". Na początku byli tacy, którzy się śmiali, mówili, że brakuje infrastruktury, takiej czy innej, a on chwalił gminę.