Jedyny taki bal w życiu. Oto najlepsze zdjęcia z krakowskich studniówek

To oczywiście nie pierwszy rok, w którym pojawiamy się na balach studniówkowych w Krakowie. Możemy jednak otwarcie przyznać, że tegoroczne studniówki należą do najbarwniejszych, z doskonałą zabawą i niepowtarzalnym klimatem. To po prostu piękne i wyjątkowe wydarzenia. Przyszli maturzyści zachwycają kreacjami i zarażają doskonałym humorem.

Nasi fotoreporterzy towarzyszli w tym roku zarówno przyszłym maturzystom z największych krakowskich liceów (m.in. 6 i 4 LO), jak i mniejszych szkół średnich. A w kolejnych tygodniach pojawimy się na kolejnych balach.

Już teraz wybraliśmy jednak najlepsze fotografie z zakonczonych już studniówek. Zobaczcie, warto!