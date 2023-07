Jedni turyści odwołują swoje urlopy w Grecji, a inni pozostają przy swoich wakacyjnych planach. Biura podróży monitorują sytuację w Grecji

- Nasze najbliższe wyloty jeszcze w lipcu są anulowane po stronie organizatora i dotyczy to Rodos. Co do kolejnych wylotów i innych rejonów jak na przykład miasto Kemer w Turcji, o którym też mówi się w ostatnich dniach coraz więcej, to nie mamy jeszcze informacji, czy będą one anulowane, czy odbędą się bez zakłóceń. Podejrzewam, że na razie biura podróży w innych miejscach skupiają się wyłącznie na najbliższych wylotach, ponieważ musimy pamiętać, że teraz jest ścisły sezon więc nie ma czasu na wybieganie w przyszłość z terminami sierpniowymi i priorytetem są Klienci obecnie tam przebywający lub mający wylot za kilka dni. Póki co myślimy o terminach jeszcze lipcowych - wyjaśnia Michał Kaczkowski, właściciel krakowskiego biura podróży Urlopwraju.pl

Jak również dodaje właściciel krakowskiego biura podróży - Naturalnie nasi klienci, którzy mają bliskie terminy wylotów na Grecję kontynentalną dzwonią do nas i pytają. Póki co ze strony organizatora nie ma decyzji o odwołaniu tych podróży. W każdym razie, gdy pojawiają się obawy lub klient zgłasza, że czuje się niepewnie i nie chce teraz na ten wyjazd jechać, to wtedy indywidualnie wysyłamy zapytanie do organizatora i dokonujemy zmian, jeśli jest taka potrzeba. Na ten moment nie ma wielkiej paniki, a nasze biuro na szczęście nie miało klientów, którzy by teraz w Grecji ucierpieli - dodaje Kaczkowski - Klienci cały czas pytają o wyloty na Kretę czy też Zakynthos. Mam już potwierdzone informacje ze strony greckich kontrahentów, że pożar na Korfu czy Krecie jest pod kontrolą i nie zagraża jego dalsze rozprzestrzenianie się.