Jedna z najpiękniejszych baśni na scenie Teatru Ludowego

Baśń Hansa Christiana Andersena opowiadająca o maleńkiej - nie większej od ludzkiego kciuka - dziewczynce, narodzonej z ziarna zasianego przez bezdzietną kobietę i jej perypetiach towarzyszy kolejnym pokoleniom czytelników i widzów. Adaptacji dla krakowskiej sceny tej jednej z najpiękniejszych opowieści podjął się Kuba Roszkowski.

"Kto by pomyślał, że w tak małej, delikatnej i kruchej Calineczce ukryta jest tak wielka siła? Niezwykle ważna opowieść o odwadze bycia sobą, o nieuleganiu modom i trendom, o akceptacji i przyjaźni" - tak zapowiada swoje najnowsze przedstawienie Teatr Ludowy.

Spektakl "Calineczka" realizowany w ramach programu "Mali Przewodnicy Zmysłów", jako suma doświadczeń zebranych podczas warsztatów multisensorycznych prowadzonych przez artystów teatralnych dla dzieci.

"Warsztaty i produkcja skierowana do najmłodszej publiczności Teatru Ludowego, realizowana jako spektakl do doświadczania wszystkimi zmysłami. Kolejny spektakl w naszym repertuarze, do tworzenia którego zapraszamy widzów o szczególnych potrzebach. Podczas warsztatów będziemy uczyć się siebie nawzajem" - wyjaśnia teatr.