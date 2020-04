Jedna z krakowskich kawiarni uczestniczy w akcji #PosiłekDlaLekarza.

Pomimo trwającej epidemii, nasza krakowska kawiarnia SO! COFFEE (ul. Wielopole 32) działa prężnie. Jako jedyna w sieci obecnie prowadzi sprzedaż produktów z regularnej oferty na wynos. Pyszną kawę, śniadania, przekąski, kanapki, soki, desery można również zamawiać poprzez portale PYSZNE.PL https://www.pyszne.pl/menu/so-coffee-krakow-wielopole oraz Uber Eats www.ubereats.com/pl/krakow/food-delivery/so!-coffee-wielopole/SWzAJ4vKTnSeBlwFXMohSg. Jednocześnie uczestniczy SO! COFFEE Wielopole uczestniczy w akcji #PosiłekDlaLekarza. Codziennie ekipa kawiarni dostarcza posiłki do krakowskich szpitali. ☎️ Zamówienia można składać pod numerem telefonu 604941726 codziennie w godz. 10-15.

Serdecznie zapraszamy, niech pyszna kawa SO! COFFEE dodaje wszystkim energii.