Jazda na suwak. Jak i kiedy stosować? Jaki mandat za złamanie przepisów?

Kierowcy, którzy jadą kończącym się pasem ruchu, nie mogą wpychać się za jednym przepuszczanym samochodem i wymuszać pierwszeństwa. Zgodnie z przepisami kierowca jadący pasem, który ma kontynuację, ma obowiązek wpuścić jedno auto.

Ważne, aby nie próbować zjeżdżać z kończącego się pasa ruchu wcześniej. Należy dojechać do jego końca i dopiero wtedy zmieniać pas ruchu.