Jaskinia Mroźna ponownie otwarta. Przyciąga turystów swoimi ciemnościami. "Niecodzienna atrakcja"

- Zaobserwowaliśmy, że w jaskini zrobiło się zielono. To efekt wilgoci, oświetlenia i tego, że wchodzą tam turyści i wnoszą zarodniki różnych organizmów. Znacząca to wpływało na ekologię tej jaskini. Uznaliśmy, że trzeba ograniczyć wpływ człowieka na jaskinię. Pozbyliśmy więc więc sztucznego oświetlenia - mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Będzie teraz sprawdzali w jakim sposób sztuczne oświetlenie latarkami będzie wpływało na jaskinię.

Remont Jaskini Mroźnej w Dolinie Kościeliskiej trwał trzy lata. Objął on szlak wejściowy, jak i wyjściowy z jaskini. Zabezpieczone zostały także skarpy nad wejściem i zejściem, by się nie obsypywały. Początkowo remont zakładał modernizację oświetlenia - na ledowe. Ostatecznie jednak zapadła decyzja o jego całkowitym demontażu.

Z uwagi na fakt, że w jaskini jest ciemno, zwiedzanie jej bez oświetlenia jest niemożliwe. Dlatego TPN apeluje do planujących wejść do Mroźnej, by zabierali ze sobą własne czołówki. - I kaski też się przydadzą. Przy wejściu do jaskini można wypożyczyć latarni i kaski, ale mamy tego ograniczoną ilość - mówi Tomasz Zając.

W pierwszy dzień, gdy jaskinia została otwarta, sporo osób zdecydowało się odwiedzić Mroźną. Niektórzy używali telefonów komórkowych do oświetlania sobie drogi. Mimo braku oświetlenia, turyści jednak wychodzili z jaskini zadowoleni.

- To fajna przygoda tam przemierzać jaskinię w ciemnościach z latarkami - mówili.

Wejście do Jaskini Mroźnej jest płatne. Wstęp kosztuje 9 zł, dzieci do 7 lat wchodzą za darmo. Bilety można kupić przy wejściu na szlak w Kirach, przez internet, a także przy wejściu do jaskini (tylko gotówką). Wybierając się do jaskini warto zabrać ze sobą cieplejsze ubranie. W Mroźnej utrzymuje się stała temperatura ok. 10 stopni Celsjusza.