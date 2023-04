Jarosław Królewski: Wisła Kraków dzisiaj zwycięża, bo jest monolitem, bo jest drużyną!

- Zostawmy to, co może wydarzyć się w Niepołomicach, bo w środę odpowiadał pan poprzez kanał YouTube Socios Wisła Kraków na pytania kibiców. Wybrzmiało wszystko to, co chciał pan przekazać?

- Większość rzeczy udało mi się przekazać, choć jak jesteśmy w procesie różnych transakcji, to trzeba uważać, co się mówi i jak chce się to przekazać. Z mojej perspektywy ważne jest to, że wszystko, co dzieje się obecnie w Wiśle od trzech miesięcy, jest robione na dużym spokoju. Nie podchodzimy do rozmów z inwestorami w sposób chaotyczny, nie emocjonujemy się nadmiernie tymi rzeczami. Już teraz chcę podkreślić, że jeśli jakiekolwiek zmiany w klubie będą zachodziły, to w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Nie planujemy np. zmian sztabu trenerskiego, rewolucji wśród piłkarzy. To samo dotyczy zarządzania. Klub przy pomocy inwestora czy sponsorów ma się harmonijnie rozwijać, ma robić kolejne kroki do przodu, a nie przechodzić kolejne wielkie rewolucje. Na to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy z inwestorami, zapracowali ciężko piłkarze na boisku i pracownicy w biurach. To nie działa tak, że ktoś w kimś się zakochuje i sprawy toczą się same. Trzeba było pokazać historię paru ostatnich lat i ciężkiej pracy, jaka została tutaj wykonana. I to jest bardzo budujące. Muszę jednak powiedzieć też, że jestem mega dumny z dzisiejszej drużyny. Oczywiście w każdym meczu ktoś błyszczy bardziej, ale wszyscy są jak monolit. Wszyscy czujemy, że każdy piłkarz jest solidnym ogniwem zespołu. Wisła Kraków dzisiaj zwycięża, bo jest monolitem, bo jest drużyną! Wszyscy czują, że mogą liczyć na kolegów. Tutaj chylę czoła przed naszym trenerem, że stworzył taką ekipę i dyrektora sportowego, którzy wykonali świetną pracę. To wszystko jest dostrzegane przez naszych partnerów, z którymi rozmawiamy. Dlatego nie jest tak, że czeka nas rewolucja, jeśli dojdzie do zmian właścicielskich. Proszę przy tym pamiętać, że wciąż negocjujemy szczegóły umowy. Zmiany akcjonariatu mogą być progresywne. My wskazujemy również np. na co dokładnie mają iść środki, której projekty mają być rozwijane. Właśnie tego tyczy się obecnie rozmowa w sprawie tej inwestycji. Jesteśmy dogadani od strony formalnej, strukturalnej, finansowej, ale w takiej umowie wyznacza się cele takiej inwestycji. Chodzi o sport, o to jak ma być rozwijana marka Wisły Kraków. Te wszystkie rzeczy trzeba przewidzieć i trochę wyobrazić sobie przyszłość, mieć wizję tego wszystkiego. Myślę, że jest duże zrozumienie tego wszystkiego po obu stronach, ale trzeba też zadbać o to, żeby wszystko było dokładnie zapisane w umowie. Chodzi o taki rdzeń tej umowy, który mówi czego nie można zrobić, a co można. Powtórzę jeszcze raz - Wisła ma rozwijać się spokojnie, obecny projekt ma być w dużej części kierunkowo kontynuowany, choć przy większych środkach finansowych będzie łatwiej tym zarządzać. Po akceptacji takiego planu, można poznać poważne, profesjonalne transakcje.