Jarosław Królewski ma przejąć Wisłę Kraków! Nagły zwrot akcji w klubie z ul. Reymonta

Przypomnijmy fakty. We wtorek 15 listopada Jarosław Królewski zorganizował briefing, podczas którego długo mówił o swoim zaangażowaniu w klub, a następnie oznajmił, że jest gotowy oddać swoje akcje. Mowa była albo o dotychczasowych akcjonariuszach albo Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków. Dopytywany, co zrobi, jeśli nikt jego akcji przejąć nie będzie chciał, Królewski mówił o umorzeniu pożyczek, jakich udzielił Wiśle Kraków i zamianie ich na akcje. Życie jednak przy ul. Reymonta płynie szybko, wiele się zmienia, a na ten moment wszystko wskazuje na to, że pozbycie się akcji przez Królewskiego jest już nieaktualne. Nastąpił bowiem znaczący zwrot akcji. Królewski spotkał się ostatnio z Tomaszem Jażdżyńskim, a konkluzja tego spotkania jest taka, że to ten ostatni ma oddać swój pakiet akcji Królewskiemu. W ten sposób przejąłby on pakiet kontrolny w klubie, ponad 53 procent i jednocześnie pełną decyzyjność.