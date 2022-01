Jarosław Gowin - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Jarosław Gowin?

wiek: 60

wykształcenie: wyższe

Jarosław Gowin to polski polityk urodzony w 1961 r. w Krakowie. Ukończył studia z historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów był członkiem “Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach stypendium był na Uniwersytecie Cambridge. Stopień naukowy doktora zdobył w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Podjął pracę zawodową w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Następnie pracował w Społecznym Instytucie Wydawniczym “Znak”.

W 1990 r. dołączył do Forum Prawicy Demokratycznej. Następnie związany był z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. W 2005 r. z ramienia PO został wybrany do Senatu. W 2007 r. dostał się do Sejmu i dołączył do PO. W 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W tym samym roku został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W 2013 r. został odwołany z tego stanowiska. W tym samym roku opuścił PO. W 2013 r. ogłosił powstanie Partii Razem, której został prezesem.