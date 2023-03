Jarmark Wielkanocny 2023. Na Rynku Głównym w Krakowie trwają przygotowania. Targi rozpoczynają się 30 marca

Jarmark Wielkanocny w Krakowie

Szczegóły dotyczące targów będę jeszcze aktualizowane, ponieważ póki co nie jest jeszcze znana liczba wystawców, którzy będą tu oferować swoje produkty.

Wydarzenie odbywać się będzie od 30 marca do 10 kwietnia. Organizatorem jest Krakowska Kongregacja Kupiecka.

Przygotowania do jarmarku wielkanocnego 2023 na Rynku Głównym w Krakowie rozpoczęły się już 18 marca. Kiermasz będzie się odbywał od strony wieży ratuszowej. Już teraz warto zaplanować odwiedzenie jarmarku wielkanocnego i zakup świątecznych pamiątek, a wśród nich: barwnych pisanek, wiosennych kwiatów, lokalnych wyrobów rękodzielniczych oraz smakołyków.

W 2022 roku w targach wiosennych wzięło udział około 80 wystawców. Poprzedni rok zaskoczył odwiedzających go nową linią graficzną targów, która została zaprojektowana specjalnie na tę okazję przez artystkę Marzenę Koperską. Nie brakowało nawiązania do folkloru i tradycji zwierzynieckich oraz wykorzystania lokalnych motywów wielkanocnych. Motywem przewodnim było drzewko emausowe - nawiązujące do lokalnej tradycji, którą Muzeum Krakowa stara się przypominać za pomocą organizowanego od ośmiu lat konkursu.