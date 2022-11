Jarmark bożonarodzeniowy 2022. Kiedy zostaną otwarte jarmarki w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i innych miastach? Podajemy daty i adresy

ATRAKCJE Od 1 grudnia przy choince działać będzie scena artystyczna. W grudniowe weekendy odgrywane będą na niej koncerty świąteczne. 2 grudnia nastąpi uroczyste zapalenie lampek na choince i uruchomienie iluminacji miejskich Wrocławia. Po raz kolejny na gości czekać będzie Krasnal Prezentuś. Podobno dotkniecie trzy razy jego czapeczki przynosi szczęście. Na dzieci czekać będzie np. karuzela z Rudolfem i innymi reniferami, i Bajkowy Lasek, pełen postaci z popularnych opowieści. Przy pręgierzu stanie rozświetlony świąteczny wiatrak. W Domku Krasnala będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie. Dorośli także nie będą się nudzić na jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Mogą podziwiać spektakularne dekoracje i iluminacje, np. rozświetlony Świąteczny Wiatrak. W kramach jarmarcznych (tzw. Domkach Handlowych) kupić można niemal wszystko, od biżuterii, przez rękodzieło (np. malowane drewniane kartki świąteczne), po markową odzież, a liczne stoiska z jedzeniem oferują przysmaki kuchni regionalnej i wielu światowych. CO KUPIĆ? Pierniki w kształcie kamienic wrocławskich, podpłomyki alzackie flammkuchen, włoskie sery, węgierskie salami, hiszpańskie kiełbaski churros, dolnośląskie miody, podlaskie wędliny, baklava turecka, gofry, kołacze, praliny i pierniki. STRONA WWW Najnowsze informacje i komunikaty dot. jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu możecie sprawdzić na oficjalnej stronie imprezy.

Tomasz Hołod / Polska Press