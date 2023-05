Janusz Palikot ukarany przez sąd. Wyrok ma związek z jego biznesem w Tenczynku i niedozwoloną formą reklamy alkoholu w sieci

Sąd ukarał Janusza Palikota za niedozwoloną reklamę alkoholu w Internecie

Janusz Palikot (publikujemy wizerunek i nazwisko, bo publicznie odniósł się do sprawy) to jeden ze współprowadzących spółkę Manufaktura Piwa, Wódki i Wina z siedzibą w Tenczynku (gm. Krzeszowice), która zajmuje się produkcją oraz sprzedażą kraftowych alkoholi. Dwóch pozostałych udziałowców marki to Jakub Wojewódzki (gospodarz znanego telewizyjnego talk show) i Tomasz Cz. Także zostali ukarani.