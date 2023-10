Janusz Mika: Krowodrza ma prawdziwy panteon znanych sportowców z różnych lat

- Które miejsca w Krowodrzy są najbardziej związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych? - Oczywiście obiekty Wisły i Wawelu, ale też szkolne boiska sportowe, placyki, trawniki, na których w czasach mojej młodości grano przede wszystkim w piłkę nożną, ale też siatkówkę czy koszykówkę. Dzisiaj głównie – jak w całym Krakowie – widać biegaczy, bo bieganie jest obecnie na topie. Ale krowoderskie szkoły wzbogaciły się w ostatniej dekadzie o nowoczesne obiekty: SP 5 ma nowy basen, VII i IX LO – wielofunkcyjne hale sportowe. No i mało kto gra dzisiaj na betonowym boisku, co było czymś normalnym w moich latach szkolnych. Są orliki i inne podobne ze sztuczną nawierzchnią.

- Dlaczego postanowiłeś tym razem opowiedzieć o Krowodrzy pod kątem sportu? - Trzecią i ostatnią część mojej krowoderskiej trylogii poświęciłem tematyce sportowej przede wszystkim dlatego, że właśnie na terenach dzisiejszej Krowodrzy rozpoczęły się pierwsze rozgrywki sportowe w Krakowie. No i nie gdzie indziej jak właśnie na Krowodrzę zjeżdżały największe gwiazdy światowego futbolu i koszykówki, aby zmierzyć się z drużynami Wisły. Poza tym Wawel i Wisła posiadają prawdziwy panteon polskich olimpijczyków z różnych lat. Tutaj sport ma najdłuższą i najbogatszą tradycję.

- Od kiedy można mówić o rozwijaniu sportowego ducha na terenie dzisiejszej Krowodrzy? - Jeszcze pod koniec XIX wieku dr Henryk Jordan przywiózł do Krakowa pierwszą prawdziwą „futbolówkę”, jaką grali już wtedy piłkarze na zachodzie Europy. W parku jego imienia i na Błoniach zaczęto rozgrywać pierwsze mecze piłkarskie. Można powiedzieć, że w tym rejonie miasta narodziła się idea zorganizowanej kultury fizycznej. Na początku XX stulecia powstały tu pierwsze kluby sportowe. Niektóre z nich, jak ŻTS Jutrzenka, KS Łobzowianka czy TS Krowodrza, od dawna już nie istnieją i naprawdę mało kto wie gdzie mieściły się ich boiska.

- Krowodrza kojarzy się przede wszystkim jako matecznik dwóch drużyn piłkarskich – Wisły i Wawelu. To im poświęcasz najwięcej miejsca?

- To zrozumiałe, gdyż oba kluby są sportowymi wizytówkami dzielnicy. Zawodnicy Wawelu i Wisły mają na koncie wiele sukcesów, a ponad 100-letnia historia tych klubów jest niezmiernie ciekawa, bo przecież inaczej funkcjonowały one w międzywojniu, inaczej podczas niemieckiej okupacji, a potem w latach stalinowskich. Starałem się więc przybliżyć dziejową aurę poszczególnych epok, bo rzutowała ona w znaczący sposób na jakość i rozwój nie tylko piłki nożnej.