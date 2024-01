Janusz Filipiak uratował Cracovię, ale jego relacja z kibicami miała status: to skomplikowane. Niezwykła opowieść o niezwykłym człowieku

Pierwszy wyjazd profesora, pierwsza rozmowa

- Mogę nawet odtworzyć dokładną datę. To było 10 maja 2003 roku w Przemyślu podczas III-ligowego meczu Cracovii z Polonią – wspomina. - Był to pierwszy wyjazd Profesora na mecz Cracovii. „Pasy” wygrały 2:1 po dramatycznym meczu, strzelając zwycięską bramkę w samej końcówce. Po meczu do szatni, gdzie robiłem zdjęcia, wpadł rozpromieniony profesor. Cała szatnia tańczyła, także trener Wojciech Stawowy i jego sztab. Wpadliśmy sobie w ramiona z profesorem, porozmawialiśmy pierwszy raz. Był zachwycony! Nie miałem pojęcia, że ściskam się z człowiekiem, który przez najbliższe 20 lat będzie najważniejszą osobą w Cracovii, który zmieni mój ukochany klub nie do poznania.

Marzenia o ekstraklasie

Malec był nie tylko redaktorem portalu kibicowskiego, ale też wiceprezesem „Koła Sympatyków”. Wraz z sobie podobnymi 30-40-latkami mówili wówczas z nadzieją: „Może dożyjemy czasów, gdy Cracovia znów będzie w ekstraklasie”. Ich marzenia przeszły wszelkie oczekiwania, to co wydawało się abstrakcją, błyskawicznie stało się rzeczywistością!

- Młodszym przypomnę. Gdy profesor zainteresował się Cracovią sytuacja klubu była dramatyczna – mówi Malec. - Na rozpadającym się stadionie zamiast budynku klubowego były tylko przeciekające baraki, a w nich pusta klubowa kasa, ogromne długi i pazerni komornicy… Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale Cracovia mogła wtedy przestać istnieć! Janusz Filipiak od samego początku wzbudzał w nas ogromną ciekawość. Dawał nadzieję na to, że Cracovia będzie miała wreszcie możnego patrona, który się nią zaopiekuje. To był czas siermiężnej III ligi i naszym marzeniem było uratowanie Cracovii dla przyszłych pokoleń. Myślenie o ekstraklasie było wtedy czystą abstrakcją.

Awans 2004, Puchar Polski 2020

- Wyrwanie się z trzecioligowej przeciętności, a potem błyskawiczny awans do ekstraklasy to dla mojego pokolenia radości trudne do przebicia – tłumaczy. - Na powrót do piłkarskiej elity czekaliśmy bardzo długie 20 lat! To szmat czasu! Dość powiedzieć, że w 1984 roku, gdy „Pasy” opuszczały ekstraklasę byłem nastolatkiem, a gdy do niej wracała byłem już mężczyzną w średnim wieku, ojcem trójki dzieci… Awans 2004 to było dla mnie kibicowskie wydarzenie numer jeden w moim życiu! Fantastyczny, niezapomniany czas, a rola profesora Filipiaka i trenera Stawowego w tym moim szczęściu jest niemożliwa do przecenienia!

Puchar Polski i Superpuchar to trofea z lat znacznie późniejszych, gdy już wszyscy przyzwyczailiśmy się do Cracovii w ekstraklasie i oczekiwaliśmy czegoś więcej. Każdy, kto z bliska śledził losy klubu czuł, że nowe trofea powinny pojawiać się w klubowej gablocie, bo potencjał klubu za czasów prezesury profesora uprawniał do takiego oczekiwania. Myślę, że dopiero teraz, gdy bilansujemy jego dokonania wszyscy widzimy jak ważne było zdobycie tych pucharów przez drużynę trenera Michała Probierza.