Janusz Filipiak, prezes Cracovii: Zawieszenie Jakuba Tabisza nie jest fikcyjne

Jak pan skomentuje sprawę wiceprezesa Cracovii Jakuba Tabisza, w piątek zawieszonego przez Radę Nadzorczą spółki w związku z zarzutami prokuratury. Długo potrwa taki stan?

Nie wiemy, decyzja jest bezterminowa. Działamy zgodnie z zasadami sztuki, czyli ma zarzuty i musimy go zawiesić. Teraz piłka, w znaczeniu – jak długo to potrwa, nie jest po naszej stronie. Jest po stronie prokuratury i sędziów.

A gdyby się sprawa przedłużała, to jest koncepcja, by kogoś dokooptować do zarządu klubu?

Nie wiem, czy mogliśmy odwołać, bo to jest spółka prawa handlowego i obowiązują nas procedury kodeksu handlowego, kodeksu karnego, ale tak, taka osoba się pojawi. Musimy zmienić procedury zarządzania klubem. Zawieszenie Jakuba Tabisza nie jest fikcyjne, jest rzeczywiste. Pracownicy klubu nie będą do niego raportować. Pojawią się inne osoby. Organizujemy to w ten sposób, że poszczególne obszary, którymi zarządzał Jakub Tabisz, przejmą inne osoby. Czyli np. zarządzanie infrastrukturą, widowiskami, sprzedażą zostanie zdecentralizowane. Wykorzystamy zasoby Comarchu, bo nie mamy na tak krótkim horyzoncie czasowym innej możliwości. Musimy poprosić o pomoc tych ludzi, których mamy. Taka osoba, ja to nazywam - „obrotowa” - się pojawi. Wielu chętnych do zarządzania klubem sportowym nie ma. Nie mówię tylko o Cracovii… Wobec tej atmosfery, która jest wokół piłki, pozyskanie dobrych menedżerów do zarządzania klubami jest trudne, ale zrobimy to. Nie będzie to więc osoba z zewnątrz, ale awans wewnętrzny z Comarchu. Niektórzy kibice nie będą tego lubić, trudno.