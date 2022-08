Janusz Filipiak kończy dziś 70 lat, w Cracovię inwestuje od 20. Ważna część historii klubu ZDJĘCIA

Janusz Filipiak od 20 lat w Cracovii. Tak się zmieniał ROK PO ROKU

Najstarszy klub w Polsce po ciężkiej zapaści na nogi postawili zapaleńcy z "Grupy 100" i to oni - na czele z byłym prezesem klubu Pawłem Misiorem - namówili szefa Comarchu Janusza Filipiaka najpierw do sponsorowania piłkarskiej drużyny, a chwilę potem do wykupienia udziałów.

Efekt to siedem mistrzostw Polski w hokeju na lodzie, rozwój finansowy (Cracovia postrzegana jako jeden z najlepiej zarządzanych klubów w ekstraklasie) oraz infrastrukturalny (siedziba przy ul. Wielickiej, zagospodarowywany teren przy al. 3 Maja, plany budowy ośrodka treningowego w Rącznej i wybudowany przez miasto stadion, którego "Pasy" są operatorem). Niedosyt pozostaje jedynie w kwestii wyników piłkarzy, którzy przez ten czas zdobyli wprawdzie Puchar Polski i Superpuchar, ale nie byli w stanie wyskoczyć ponad 4. miejsce w ekstraklasie.