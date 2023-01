Janusz Filipiak: Chcemy odkupić od miasta akcje Cracovii. Comarch wyda ok. 25 milionów złotych, by dokapitalizować klub

Czego pan oczekuje po tym roku, który się dopiero zaczął, czego sobie pan życzy?

Cel jest prosty – chcemy wejść na pozycję w tabeli, która da nam awans do europejskich pucharów. Mówię to niezmiennie. Będziemy działać w tym kierunku. Drużyna się konsoliduje, choć mamy parę problemów – na przykład odejście Mateja Rodina. Ale nie dało się go zatrzymać. Ten temat „wisiał” od dawna, nie mogliśmy go dłużej trzymać, bo to by narobiło dużo kwasów w drużynie.

Już rok temu KV Oostende starał się o niego.

Tak, kwota opiewała na 800 tys. euro. Wtedy był nam potrzebny i go nie sprzedaliśmy. Teraz trener się zgodził, żeby on odszedł, ma koncepcję, jak grać bez niego.

Za ile teraz sprzedacie piłkarza, kwota będzie podobna?

Nie, mniejsza, piłkarz miał jeszcze kontrakt pół roku.