Jankowski wprowadza Wieczystą do III ligi. Krakowianie pokonali Bruk-Bet II Nieciecza w pierwszym meczu barażowym

Przy ulicy Chałupnika zmierzyli się mistrzowie dwóch grup IV ligi - zachodniej i wschodniej. Faworyzowani piłkarze Franciszka Smudy, którzy po raz pierwszy zaprezentowali się w nowych, dedykowanych im koszulach Nike, nie zawiedli. Maksymalnie skoncentrowani uzyskali sporą zaliczkę przed rewanżem, który przesądzi o promocji na wyższy szczebel rozgrywek.

Toczony w upale mecz, w obecności kilkuset kibiców, był w pierwszej połowie jednostronny. Goście, w składzie których znalazło się aż pięciu młodzieżowców (drugie tyle czekało na swoją szansę na ławce rezerwowych), mając świadomość siły rażenia gospodarzy, przyjęli taktykę wyczekiwania na własnej połowie. Szansy upatrywali w kontratakach, ale można je było policzyć na palcach jednej ręki.

By policzyć okazje Wieczystej, należało już użyć dwóch dłoni. Przodował Sławomir Peszko, który z zadziwiającą łatwością dochodził do sytuacji strzeleckich (do przerwy naliczyliśmy aż cztery wyśmienite), ale równie łatwo je marnował. Spisał się dopiero wtedy, gdy przyjął rolę asystenta. To po jego podaniu Maciej Jankowski zdobył pierwszego gola meczu.