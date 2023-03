Jan Wojdak i Wawele wystąpią 16 marca w krakowskim kinie Kijów. Usłyszymy "Białego latawca" i inne przeboje grupy

Wawele to obok Skaldów najstarszy zespół z kręgu muzyki rozrywkowej działający w Krakowie. Grupa powstała w 1966 roku i pięć lat później dołączył do niej wokalista i gitarzysta Jan Wojdak. To właśnie dzięki skomponowanym przez niego utworom, w latach 1978-1980 zespół wspiął się na szczyty list przebojów – piosenki „Biały latawice”, „Nie szkoda róż”, „Zostań z nami melodio”, czy „Alalija” królowały m.in. w plebiscycie Lata z Radiem.

Utworem „Dom, który czeka”, muzycy zachwycili jury i publiczność XIX Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1981 roku. Z kolei w 1998 roku ich piosenka „Zaczarowany fortepian” uplasowała się na pierwszym miejscu listy przebojów radiowej Jedynki. Wawele nagrały wspólnie ponad 20 płyt, a wiele z nich uzyskało status złotych. Ostatni krążek zespołu zatytułowany „Ballady z walizki” ukazał się w 2011 roku. Mimo zmiennych mód na muzycznej scenie Wawele cały czas aktywnie koncertują.