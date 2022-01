Jan Winkiel z PZN: Forma Magdy Łuczak jest niewiadomą, ale alpejska drużyna ma szansę na dobry wynik w Pekinie [ROZMOWA]

Nie ma zagrożenia, że w zawodach drużynowych zaprezentujemy się w słabszym składzie? Dochodziły do nas głosy, że Magdalena Łuczak może wrócić do USA, gdzie na co dzień trenuje, tuż po swoim indywidualnym starcie w Chinach.

Tę kwestię zarówno z nią, jak i z osobami z nią współpracującymi już wyjaśniliśmy. Wygląda na to, że na igrzyskach wystąpimy w najmocniejszym składzie, z Maryną Gąsienicą-Daniel i Magdą. Taki jest plan.



Jakie mamy szanse? Pytany o to przez nas krakowianin Paweł Pyjas podchodzi do tego zadania bardzo optymistycznie, a przecież w 1/8 finału zmierzymy się ze Szwajcarami!

Wiemy, że sportowo jesteśmy słabsi, ale są dwa aspekty, które działają na naszą korzyść. Pierwszy to taki, że teamy są traktowane przez najmocniejsze federacje trochę po macoszemu. Techniczne dyscypliny odbędą się w Pekinie dużo wcześniej i jest szansa, że najlepsi tuż po nich wyjadą trenować w Europie. Maryna też takie pytanie zadała, czy będzie mogła wrócić potrenować, czy ma zostawać w Chinach do rywalizacji teamów. Spora część zawodniczek z Pucharu Świata, które nie będą jeździć wszystkich konkurencji, planuje szybko wracać. W ten sposób poziom sportowy troszkę się może wyrównać z korzyścią dla nas. Drugi plus jest taki, że w slalomach równoległych sporo się dzieje, to bardzo dynamiczna dyscyplina, niektórzy zawodnicy mogą wypaść z trasy. Wystarczy pokonać jeden zespół, by znaleźć się w pierwszej ósemce na świecie. A to jest bardzo ważne dla naszych zawodników, bo zapewnia im stypendium.