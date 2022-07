Jan Słowiński o festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2022: Z muzyką jest jak z ptakami – nie zna granic

- W tym roku na festiwalu EtnoKraków/Rozstaje pojawi się wyjątkowo dużo wykonawców z Ukrainy. To ze względu na wojnę, która toczy się u naszych wschodnich sąsiadów?

- To naturalne, chcemy zaakcentować muzykę tradycyjną z Ukrainy i twórczość wielu znakomitych artystów. Na początku lipca spotykają się pod Wawelem dwa projekty – festiwal EtnoKraków/Rozstaje i Kijów_Kraków/Scena Muzyki Ukraińskiej. Oba są inicjatywami Stowarzyszenia Rozstaje. Łączymy je we wspólną prezentację – w sobotę 9 lipca w Fortach Kleparz.

- Jaka jest muzyka etno z Ukrainy?

- To bogactwo rozmaitych form, wręcz słowiańska Atlantyda. Będziemy gościć zespół Drewo, który kultywuje archaiczną muzykę z Ukrainy, w szczególności z Polesia i ze wschodniego Podola. To grupa-ikona, działająca od kilkudziesięciu lat. Część zespołu aktualnie mieszka w Polsce. Artyści zainaugurują ukraińskie pasmo koncertem w niedzielę 3 lipca na dziedzińcu Radia Kraków. Mamy też odsłonę współczesną: muzykę proponowaną przez żeński skład Dakh Daughters, wywodzący się z eksperymentalnego kijowskiego Teatru Dakh. Zespół zahacza o międzygatunkowe formy, elementy kabaretu, muzykę ludową, a ich krakowski koncert „Ukrainian Fire” będzie manifestem dedykowanym walce o wolność.