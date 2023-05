Jan A.P. Marzyciel. W muzeum Manggha wystawa poświęcona kompozytorowi

Jest autorem muzyki do kilkudziesięciu filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. Za za muzykę do filmu „Marzyciel” otrzymał Oscara.

Wirtuoz gry dwoma smyczkami na Fidoli Fischera. W 1983 wraz z poznańskimi lutnikami Stefanem i Jakubem Niewczykami stworzył instrument muzyczny niewkacz, którego konstrukcja została oparta na Fidoli Fischera.

Dyrektor i twórca Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, który odbywał się w Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

- Zwiedzający jeszcze przed wejściem do wnętrza ekspozycji jest przyciągany dużym portretem Jana A.P. Kaczmarka– to kompozytor u szczytu sławy, ale zarazem świadomy swego posłannictwa, które nie ogranicza się tylko do aktu tworzenia. Widz, nim tam dotrze, będzie mógł się zatrzymać, by zapoznać się z biogramem kompozytora, a potem spacerować między kilkoma strefami układającymi się w nielinearny układ faz artystycznej kariery. Dom rodzinny przechodzi więc płynnie we współpracę kompozytora z Jerzym Grotowskim, a potem w działalność w Orkiestrze Ósmego Dnia. Ważne miejsca na wystawie zajmie Ameryka (ze zdjęciami i dokumentami przedstawiającymi pierwszą podróż Jana do USA, a potem pracę w tamtejszych teatrach). Nie zabraknie też tandemów twórczych, gdy kariera filmowa kompozytora zostanie spleciona z dziełami między innymi Agnieszki Holland i Lecha Majewskiego - wyjaśnia Rafał Syska, kurator wystawy.