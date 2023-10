Jakub Stępak znów obronił karnego! Mecz Wisły Kraków z Widzewem Łódź w CLJ U-19 do końca trzymał w napięciu

Krakowianie rozpoczęli bardzo odważnie i raz za razem znajdowali się w okolicach pola karnego gości. Nieradzący sobie z tym defensorzy Widzewa uciekali się do fauli i po kolejnym wiślacy znów mieli znakomitą okazję do zdobycia gola. Z wolnego ponownie przymierzył Skała, a tym razem Brzózkę uratowała poprzeczka oraz - po dobitce - jeden z kolegów, który zablokował strzał nogą.

Ten rozwój wypadków negatywnie wpłynął na wiślaków, którzy podświadomie zaczęli koncentrować się na obronie wyniku. Do przerwy nie mieli z tym problemów, ale w drugiej połowie goście ruszyli do przodu bardzo zdeterminowani. Zaowocowało to sytuacją, po której Damian Fryc dotknął piłki ręką. A że działo się to w polu karnym, odpowiedzialność za wynik spoczęła na Jakubie Stępaku.