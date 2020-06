Jakub Błaszczykowski jest kontuzjowany. Jak długo potrwa przerwa w grze piłkarza Wisły Kraków?

Kontuzja Jakuba Błaszczykowskiego

- Wydaje się, że jest to uraz mięśnia dwugłowego i przekonamy się, czy został on naciągnięty, czy naderwany. Powinno to wykazać USG, które odbędzie się w niedzielę lub poniedziałek - powiedział po meczu z Górnikiem trener Wisły Artur Skowronek.

Jakub Błaszczykowski uszkodził mięsień po sprincie do piłki, gdy pędził na bramkę zabrzan. Został wytrącony z rytmu przez obrońcę Górnika Stavrosa Vassilantonopoulosa, który biegł po jego lewej stronie, ale urazu doznał nie w wyniku uderzenia, lecz w momencie upadku, w nodze prawej. Dotychczas kapitan i zarazem współwłaściciel Wisły miał większe problemy z lewym mięśniem dwugłowym.