Jakie polskie filmy zobaczymy w Międzynarodowym Konkursie Krótkometrażowym podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Konkurs krótkometrażowy to prawdziwa trampolina do międzynarodowej kariery dla polskich twórców. To tu w krótkich formach debiutowali tacy filmowcy jak Krzysztof Kieślowski czy laureat Oscara, Zbigniew Rybczyński. Być może, któryś z tegorocznych polskich filmów krótkometrażowych powtórzy spektakularny sukces nominowanej w 2022 roku do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej “Sukienki” Tadeusza Łysiaka?

Ze swoim najnowszym filmem na Krakowski Festiwal Filmowy powraca ubiegłoroczny laureat Srebrnego Lajkonika za “Martwe małżeństwo” - Michał Toczek. Razem z nim, na krakowskie ekrany wraca wybitny aktor, Sebastian Stankiewicz. Brawurowo partneruje mu Jowita Budnik. Krótkometrażowa fabuła “Być kimś” opowiada o losach rodziny, która przypadkowo wprowadza się do mieszkania, niegdyś należącego do Lecha Wałęsy. Przekształcenie nowego domu w muzeum daje szansę na dodatkowy zarobek, ale też brutalnie weryfikuje sens życia.