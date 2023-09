Jakie mieszkanie można kupić w Krakowie z Bezpiecznym Kredytem 2%

Większy metraż z BK2%

Dwa miesiące działania programu

Do tej pory jedenaście banków podpisało umowy o współpracy w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2%. Najwięcej wniosków trafiło do PKO Bank Polski i Bank Pekao. Obejmujące lipiec i sierpień statystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią o 41,8 tys. chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2%”. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że stanowili oni ok. 60% wszystkich ubiegających się o kredyty hipoteczne w sierpniu. Ponad 5,7 tys. szczęśliwców ma już w ręku pozytywną decyzję banku. Średnia kwota bezpiecznego kredytu wynosi 377 tys. zł.

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl - Ze względu na budżetową dopłatę i nietypową formułę spłaty „Bezpiecznego Kredytu 2%” nikogo nie powinno dziwić, że ustawia się po niego coraz dłuższa kolejka chętnych. Przede wszystkim tysiące nieźle zarabiających Polek i Polaków do 45. roku życia odzyskało zdolność kredytową na zakup mieszkania. Po drugie, przez 10 lat dopłat do kredytu, będzie on spłacany w formule malejących rat kapitałowo-odsetkowych. To bardzo ważne! W tym okresie spłacona zostanie bowiem znaczna część kapitału, która powiększy majątek kredytobiorcy. Ponadto, żeby uzyskać taki kredyt nie trzeba mieć wkładu własnego, bo państwo udzieli stosownych gwarancji.

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda