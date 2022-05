Jaki kierunek studiów wybrać? Krakowskie uczelnie oferują wiele ciekawych nowości. Sprawdź! Paulina Szymczewska

Zastanawiasz się właśnie nad wyborem kierunku studiów? Może któraś z edukacyjnych nowości przypadnie ci do gustu. 123RF

Technologie przemysłu 4.0, energetyka wodorowa, dziennikarstwo społeczne, twórcze pisanie, studia polskie dla cudzoziemców – to tylko niektóre z ciekawych nowości, które zaoferują w nadchodzącym roku akademickim krakowskie uczelnie wyższe. Starają się one na bieżąco dostosowywać swoją ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.