Jak zaplanować wakacje z psem? Opłaty za psa i najlepsze miejsca na wyjazd dla miłośników zwierząt Eliza Ciepielewska

Jak i gdzie spędzić wakacje z czworonogiem? Możliwości jest wiele. Możemy spacerować po lasach i parkach, wspinając się po górach, czy biegać na plaży. lightfieldstudios/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wakacje z psem w Polsce to doskonały pomysł na spędzenie czasu z ukochanym czworonogiem i jednoczesne zregenerowanie sił. Jednak, aby wakacje z psem były udane, trzeba odpowiednio się do nich przygotować. Sprawdzamy jak, wygląda kwestia dodatkowych opłat za psa oraz gdzie warto jechać na wspólny urlop. Co zrobić, aby pies czuł się komfortowo na wakacjach?