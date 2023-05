Jak wygląda porodówka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie? W czerwcu kolejny Dzień Otwarty Bloku Porodowego. Trwają zapisy

Dni otwarte bloku porodowego organizowane są po to, by ułatwić rodzicom wybór szpitala, a także jak najlepiej przygotować się do tak ważnego wydarzenia w życiu, jakim niewątpliwie jest poród. Szpital na przyszłych rodziców czeka 17 czerwca br. w trzech turach o godzinie: 9, 11 oraz o 13. By wziać udział w zwiedzaniu bloku porodowego trzeba się zapisać, wysyłając maila na adres: [email protected]