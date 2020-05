Jak wygląda opustoszały ośrodek "Kolna" w Tyńcu?

Wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy znowu będzie można popływać w basenie, skorzystać z sauny i poćwiczyć na siłowni. Prowadzący ośrodek liczą, że w przyszłym miesiącu. Ośrodek w Tyńcu czeka również na informacje, kiedy będzie można znów zaprosić wszystkich chętnych na tor kajakowy Kolna. Przypomnijmy, że to miejsce dla poszukujących ekstremalnych wrażeń, oferujące rafting, czyli spływ pontonowy po torze do kajakarstwa górskiego, który imituje rwącą górską rzekę.

Na razie mogą na tym torze trenować zawodnicy Krakowskiego Klubu Kajakowego. Dla pozostałych osób jest niedostępny, zagrodzony. - Nie ma informacji, kiedy będziemy mogli go otworzyć, czekamy na odgórne terminy. Tor kajakowy służy teraz do przeprowadzania treningów dla klubowiczów. Mamy nadzieję, że do spływów raftingowych dostępnych dla gości będziemy mogli go otworzyć w czerwcu - mówi nam Agata Zięba-Śladowska, kierownik działu marketingu Krakowskiego Klubu Kajakowego.