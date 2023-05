Jak wygląda Kraków z perspektywy zabytkowego, poznańskiego i warszawskiego tramwaju? Niedługo będzie się można o tym przekonać

Wakacyjna wymiana

Stało się to możliwe dzięki współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie z MPK w Poznaniu i Tramwajami Warszawskimi, które zdecydowały się wymienić na okres wakacyjny swoimi historycznymi pojazdami. Dzięki temu do Krakowa trafił zabytkowy poznański tramwaj doczepny ND. Ten typ wagonów został wyprodukowany przez Sanocką Fabrykę Wagonów i były to pierwsze wagony generacji N dostarczone do Poznania w 1951 r.. Z kolei z Krakowa wyjechał do Poznania wagon doczepny KSW z lat 40-tych XX wieku, który został odbudowany przez pracowników MPK w Krakowie (przypomnijmy, że to już kolejna wymiana historycznych tramwajów z tym miastem – w ubiegłym roku do Krakowa trafił poznański wagon 102N, a do Poznania krakowski 4N).