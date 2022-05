Jak wybrać zdrowe lody? Jakie składniki lodów są szkodliwe? Podpowiedzi od Katarzyny Bosackiej i dietetyczki Marty Adamiuk

Najlepszy skład lodów

Lody z dodatkami

Lody waniliowe – komentarze internautów

- Ja blenduję owoce, które przelewam po zblendowaniu do foremek, później tylko do zamrażalnika i gotowe. Moje dzieci je uwielbiają – napisała internautka o imieniu Agata.

Jakie lody wybierać w sklepie? Psychodietetyczka podpowiada

- Cukier jako węglowodan zostaje szybko strawiony, dlatego lepiej, gdy znajduje się w lodach - wyjaśnia dietetyczka. - Najgorsze składy to takie, które mają wszystkie postacie cukru, w tym syrop glukozowy i syrop glukozowo-fruktozowy. Warto wiedzieć, że w lodziarniach pojawiają się też lody bez cukru. Najprawdopodobniej są słodzone alkoholami, czyli ksylitolem i erytrytolem. Nie dla każdego będzie to dobre rozwiązanie. W dużej ilości mogą działać przeczyszczająco, dlatego np. osoby z zespołem SIBO albo jelita drażliwego, czy problemami z trawieniem powinny ich unikać. Te alkohole mogą fermentować w żołądku i nasilać objawy - dodaje.

E w lodach, czyli emulgatory i stabilizatory

Byliśmy także ciekawi, czy emulgatory i stabilizatory (E), często spotykane w składzie lodów, są bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Marta Adamiuk odpowiedziała, że najlepiej, gdyby ich nie było, ale jeśli od czasu do czasu zjemy lód z emulgatorami lub stabilizatorami, to nie ma powodów do zmartwień. Warto wiedzieć, że są to substancje dopuszczone do użycia przez rozporządzenie z 2008 roku Komitetu Naukowego ds. Żywności Unii Europejskiej. W Polsce w 2010 roku zostało wydane rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące bezpieczeństwa żywności.