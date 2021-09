Jak w Krakowie będziemy obchodzić dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida?

Przygotowania do świętowania tegorocznych urodzin wieszcza rozpoczęły się już na początku tego miesiąca. Wraz z początkiem września Ośrodek rozpoczął zbiórkę własnoręcznie wykonanych kartek urodzinowych zawierających życzenia dla Norwida. Gotowe kartki pracownicy Ośrodka roześlą w obrębie całej Polski do różnych organizacji również związanych z postacią dziewiętnastowiecznego artysty.

W piątek 24 września każdy, kto zadzwoni do Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, będzie mieć niepowtarzalną okazję osobiście „porozmawiać z poetą” – w ramach akcji „Norwid? Przy telefonie!” w godz. 11-19 pracownicy Ośrodka podczas rozmowy telefonicznej będą czytać wybrane osobiście wiersze Sztukmistrza.

Ponadto Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida organizuje dwa konkursy, których celem jest pomoc artystom w realizacji swoich marzeń i celów. 1 września ruszył nabór do rezydencji artystycznych inspirowanych twórczością Norwida, w ramach których nagrodzeni artyści będą mieli okazję zrealizować własny projekt odnoszący się do hasła „Dopokąd idę!...”. Dwumiesięczny pobyt rezydencyjny odbędzie się w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.