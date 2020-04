Jak teraz wygląda Zalew Nowohucki? No, no, no... [ZDJĘCIA]

Zakończyły się prace rewitalizacyjne przy zalewie nowohuckim, gdzie powstała m.in. plaża, drewniany pomost i tężnia. Zakończenie prac zostanie zgłoszone nam przez wykonawcę prawdopodobnie w piątek 24 kwietnia. - Wtedy możliwe będzie odebranie prac i zgłoszenie zakończenia prac do PINB. Wykonane także zostanie ogrodzenie tężni. Będą także wykonywane prace związane z wymianą nawierzchni na alejkach przyległych do tężni oraz pozostałych w złym stanie technicznym wokół samego zalewu. Udostępnienie tężni oraz terenu przyległego do niej planowane jest na koniec maja lub początek czerwca - mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.