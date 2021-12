Jak przeżyć rok 2022. Dobrze już było? Omikron i Polski Ład wywołały falę pesymizmu wśród przedsiębiorców. Opinie u progu Nowego Roku

Gdyby ktoś chciał zobrazować pojęcie „mieszane uczucia”, to niemal idealne byłoby to, co w tej chwili mówią o swej sytuacji przedsiębiorcy reprezentujący szeroko pojęte przetwórstwo przemysłowe. Z najnowszych badań opinii przeprowadzonych przez GUS („Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury”) wynika, że większość właścicieli i menedżerów tego sektora przyznaje, że obecnie ich biznesy radzą sobie dobrze lub bardzo dobrze; liczba pozytywnych ocen jest nawet większa niż przed miesiącem (przewaga nad negatywnymi wyniosła prawie 11 punktów proc., gdy wcześniej było 9,4). Ale już w prognozach na najbliższe tygodnie dominują pesymiści – ich przewaga wzrosła w miesiąc z 5 do ponad 7 punktów proc.

Podobnie jest w kilku innych branżach, m.in. handlu detalicznym. W transporcie pozytywne oceny obecnej sytuacji przeważają nad negatywnymi o 7,9 proc., ale w prognozach przewaga pesymistów jest wręcz przytłaczająca (-18,2 punktów proc.!). W handlu hurtowym jest niewiele lepiej. W zakwaterowaniu i gastronomii umiarkowanie negatywnym (minus 5,8) ocenom sytuacji bieżącej towarzyszy już iście czarny pesymizm dotyczący przełomu roku (minus 27,5!). Fantastyczne nastroje panują jedynie w informacji i komunikacji (czyli najszybciej rozwijającej sekcji małopolskiej gospodarki, ze wzrostem płac o 15 proc. rocznie). Ale i tutaj prognozy są wyraźnie mniej optymistyczne od ocen aktualnej sytuacji.