Jak pracują artystki i artyści w Krakowie? 22 i 23 października odbędzie się weekend z "Pracowniami do wglądu"

Pracownie artystów i artystek to miejsca wyjątkowe, na co dzień niedostępne lub udostępniane tylko wąskiemu gronu przyjaciół, przestrzenie prywatne i często pełne dzieł sztuki: zarówno tych gotowych do pokazania, jak i niedokończonych. Przyglądając się pracowniom krakowskich artystów zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądają ich procesy twórcze, ile może trwać praca nad obrazem czy rzeźbą, jakie rytuały wiążą się z pracą artystyczną.

Pracownie do wglądu to projekt, który od kilku lat realizują fotografka Anna Stankiewicz oraz krytyczki i kuratorki Agnieszka Jankowska-Marzec i Martyna Nowicka. Fotografie z pracowni i rozmowy z artystami ukazują się regularnie na stronie internetowej www.pracowniedowglądu.pl – celem tych działań nie jest tylko dokumentacja ulotnych, często zmieniających lokalizacje pracowni artystów, ale także pokazanie, jak myślą o swojej pracy sami twórcy.