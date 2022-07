Jak pozbyć się kłopotliwego urzędnika? Francuska komedia "Pracownik miesiąca" od 29 lipca w kinach

„Pracownik miesiąca” to pełna humoru komedia opowiadająca o spokojnym urzędniku Vincencie, który jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor postanawia przenieść go w najgorsze miejsca na ziemi, tylko po to, aby zmusić go do rezygnacji. Na początek wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada znany francuski aktor i komik Jérôme Commandeur („Wszyscy na pokład”), dla którego jest to debiut reżyserski. Na ekranie partnerują mu m.in. Laetitia Dosch („Paryż i dziewczyna”) oraz Christian Clavier („Asterix i Obelix kontra Cezar”).