- Jak przebiegały dotychczasowe epidemie w historii? Czym była słynna „zaraza ateńska”? Jaka była geneza grypy hiszpanki?

- Czym różnią się wirusy od zwykłych organizmów żywych? Czy każde z nich są szkodliwe?

- Jakie działania uchroniły nas przed tragedią, jaka była zaobserwowana we Włoszech czy Hiszpanii?

- Dlaczego jesteśmy podatni na teorie spiskowe i na alternatywne wyjaśnienia przyczyn pandemii?

- Czy koronawirus jest sytuacją szczególną z perspektywy ekonomii czy może wpisuje się w schemat hossy i bessy?

Będzie to pierwsza część nowej formuły Festiwalu.

Do tematyki czasu w szerszej perspektywie powrócimy we wrześniu, kiedy to planujemy odtworzenie online stałych festiwalowych pasm.

- Jak modeluje się przebieg pandemii za pomocą matematyki?

- O jakich największych zarazach możemy przeczytać na kartach historii?

- Jak wygląda przebieg COVID-19 oczami pacjenta a jak z perspektywy lekarza?

Na te pytania odpowiada mini-seria Copernicus Festival "Czas Zarazy"

Pandemia wyjaśniona przez naukowców Centrum Kopernika podczas specjalnej, mini-edycji Copernicus Festival

