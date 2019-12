Jak kupić dobrą i zdrową rybę na co dzień, i na święta! [PORADNIK]

WWF (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody) i Greenpeace to międzynarodowe organizacje pozarządowe, których misją jest wspieranie bioróżnorodności środowiska i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wydając bezpłatne poradniki w formie pdf. (np. „Jaka ryba na obiad? – WWF; „Czerwona lista gatunków morskich” – Greenpeace) starają się poszerzyć wiedzę konsumentów, zwiększyć świadomość i zachęcić do zrównoważonej, niezagrażającej ekologii i zdrowiu konsumpcji ryb. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy większość gatunków ryb jest poprzeławiana, a wiele ze stosowanych form połowu ryb (m.in. trałowanie denne za pomocą włoków i włoków dennych) nie jest zgodna z zasadami zrównoważonego połowu i rybołówstwa, gdyż zagraża innym organizmom morskim. Przedstawiamy kompletny poradnik, z którego dowiesz się: • jak wybierać ryby na co dzień i na święta, • jakich informacji oczekiwać od sprzedawcy lub szukać na opakowaniu produktu, • jakie gatunki ryb nie są polecane, a które wartko kupować. Pamiętaj: Zagrożone wyginięciem i pochodzące z zanieczyszczonych wód ryby nie powinny trafiać na stół!

